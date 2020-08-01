Испания

Федерация футбола Испании рекомендовала увеличить количество команд второго дивизиона до 24.

Королевская федерация футбола Испании предложила на один сезон расширить Сегунду – с 22 до 24 участников, сообщает Football Espana. Это предложение было направлено президенту Ла Лиги Хавьеру Тебасу, спортивному министра Ирен Лосано, а также президентам Нумансии, Депортиво и Фуэнлабрады.

Если предложение будет принято, то Депортиво и Нумансия спасутся от вылета в третий дивизион – Сегунду Б. В сезоне-2021/22 Лига должна вернуться к 22 участникам.

🚨🚨 Documento oficial de la @rfef en el que solicita y propone ante @CFuenlabradaSAD , @RCDeportivo , @cdnumancia , @LaLiga , @deportegob para que la próxima temporada tenga 24 equipos en Segunda División



🔸 Numancia y Depor salvados y Elche Playoff de forma excepcional pic.twitter.com/O1jAgsbZdX — PEDRO◢ ◤ (@Pedroblacas7) July 31, 2020

Патовая ситуация в Сегунде возникла из-за того, что матч последнего тура между Депортиво и Фуэнлабрадой не сыграли из-за вспышки коронавируса в стане последних. Несмотря на то, что Депортиво вылетел бы даже в случае победы в этом матче, ла-корунцы ухватились за то, что при этом был нарушен один из главных пунктов регламента: все поединки последнего тура играются одновременно.

Руководство Депортиво выдвигало ряд различных требований: переиграть тур, отменить вылет, признать сезон недействительным, отправить в Сегунду претендовавшую на шестое место Фуэнлабраду из-за несоблюдения правил карантина…

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Вопрос о статусе матча Депортиво – Фуэнлабрада по-прежнему подвешен в воздухе. Дату проведения матча невозможно определить в связи с коронавирусом в составе мадридцев (на 25-е июля в клубе зафиксировали 28 случаев) – а при этом им достаточно набрать лишь одно очко, чтобы занять шестое место и сразиться за выход в Примеру.

Ранее появилась информация о том, что Фуэнлабрада согласна признать матч несыгранным, что оставило бы на шестом месте Эльче, однако позже мадридцы эти сведения опровергли.