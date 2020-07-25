Испания

Фуэнлабрада объявила о большом количестве зараженных игроков.

Представитель второго дивизиона Испании Фуэнлабрада сообщила о 28 футболистов, которые заразились COVID-19, информирует официальный сайт клуба.

Последний тест выявил 12 новых заражений. Восемь человек из всей команды сумели пойти на поправку.

Отметим, что у двоих игроков выявлены антитела – это означает, что они повторно заразились.

В ближайшее время Фуэнлабрада проведет консультацию с Ла Лигой и будут приняты дальнейшие решения.