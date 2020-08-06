Испания

"Рохибланкос" сохранят французского хавбека.

Полузащитник Ромы Максим Гоналон присоединится к Гранаде на постоянной основе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Испанский клуб доволен игрой французского хавбека и выкупит права на него у "волков". Сумма сделки составит около 4 миллионов евро, а сам игрок подпишет контракт до 2022 года.

Гоналон присоединился к Гранаде в сентябре 2019-го на правах аренды из Ромы. В завершившемся сезоне 31-летний игрок провел 25 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Гранада объявила о подписании полузащитника Тенерифе Луиса Мильи.