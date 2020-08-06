"Рохибланкос" сохранят французского хавбека.
Максим Гоналон, Getty Images
06 августа 2020, 13:46
Полузащитник Ромы Максим Гоналон присоединится к Гранаде на постоянной основе, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Испанский клуб доволен игрой французского хавбека и выкупит права на него у "волков". Сумма сделки составит около 4 миллионов евро, а сам игрок подпишет контракт до 2022 года.
Гоналон присоединился к Гранаде в сентябре 2019-го на правах аренды из Ромы. В завершившемся сезоне 31-летний игрок провел 25 поединков, отличившись одним голом и одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Гранада объявила о подписании полузащитника Тенерифе Луиса Мильи.