Испания

Аргентинец не уверен относительно своего будущего в каталонском клубе.

Нападающий Лионель Месси по-прежнему не определились относительно своего будущего в Барселоне.

Новый главный тренер Рональд Куман провел встречу с Месси, во время которой рассказал ему о своих планах и попытался представить свой проект. Как сообщает радиостанция RAC1, аргентинский форвард сообщил наставнику, что еще не принял окончательного решения относительно своего пребывания в Барселоне.

Месси недоволен ситуацией в клубе после поражения от Баварии, но также понимает, что ему будет крайне непросто покинуть клуб.

Действующий контракт футболиста с "сине-гранатовыми" рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что в подписании Месси заинтересован Манчестер Сити.