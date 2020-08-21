Испания

Команда Ронльда Кумана пополнилась двумя специалистами.

Хенрик Ларссон и Альфред Шредер вошли в тренерский штаб Рональда Кумана в Барселоне, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

Шредер ранее успел поработать в Хоффенхайме, проходя квалификацию Лиги чемпионов, а также был частью Аякса, который доходил до полуфинала.

Ларссон же покинул Хельсинборг в августе 2019 года спустя два месяца после назначения из-за неудовлетворительных результатов.

Напомним, что "сине-гранатовые" также назначили нового спортивного директора на место Эрика Абидаля.