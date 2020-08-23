Испания

Вингер договорился о сотрудничестве с испанским клубом.

Бывший нападающий Наполи Хосе Кальехон может в ближайшее время стать игроком Вильярреала, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Опытный вингер уже согласовал условия сотрудничества с Вильярреалом и вскоре может официально завершить переход. В подписании свободного агента также были заинтересованы Атлетико, Бетис и Севилья, но он решил присоединиться к "желтым".

Кальехон выступал в составе Наполи с 2013 года, перейдя из Реала. В минувшем сезоне 33-летний игрок провел 43 поединка в футболке "адзурри", отличившись четырьмя голами и десятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Вильярреал объявил о подписании полузащитника Валенсии Дани Парехо.