Испания

Чилиец договорился о переходе в севильский клуб.

Бывший голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво близок к переходу в Бетис, сообщает издание AS.

Чилийский вратарь согласовал условия сотрудничества с испанским клубом и должен присоединиться к нему в ближайшее время. Ожидается, что "вердибланкос" завершат переход свободного агента в начале следующей недели.

Браво выступал в составе Ман Сити с 2016 года, перейдя из Барселоны. В минувшем сезоне 37-летний вратарь провел 17 поединков в составе "горожан", пропустив 16 голов.

Ранее сообщалось, что Бетис объявил о подписании защитника Мартин Монтойи.