Чилиец договорился о переходе в севильский клуб.
Клаудио Браво, Getty Images
29 августа 2020, 06:24
Бывший голкипер Манчестер Сити Клаудио Браво близок к переходу в Бетис, сообщает издание AS.
Чилийский вратарь согласовал условия сотрудничества с испанским клубом и должен присоединиться к нему в ближайшее время. Ожидается, что "вердибланкос" завершат переход свободного агента в начале следующей недели.
Браво выступал в составе Ман Сити с 2016 года, перейдя из Барселоны. В минувшем сезоне 37-летний вратарь провел 17 поединков в составе "горожан", пропустив 16 голов.
Ранее сообщалось, что Бетис объявил о подписании защитника Мартин Монтойи.