Испания

Украинский голкипер вернется в расположение "сливочных".

Реал Мадрид вернулся к тренировочным занятиям и начал подготовку к новому сезону под руководством Зинедина Зидана.

Как сообщает официальный сайт клуба, к работе с командой приступили все игроки, которые не отравились в сборные. Остальные футболисты, включая голкипера Андрея Лунина, присоединятся к "сливочным" после матчей национальных команд.

Таким образом, Реал подтвердил, что украинский вратарь будет готовиться к новому сезону вместе с командой.

Во второй половине прошлого сезона Лунин выступал на правах аренды в Овьедо, где провел 21 поединок и пропустил 19 голов.

Ранее сообщалось, что Лунин будет выступать в составе Реале под 13-м номером.