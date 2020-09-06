Испания

Чилийский полузащитник считает, что клуб должен выплатить ему компенсацию.

Артуро Видаль хочет получить от Барселоны компенсацию в размере шести миллионов евро за прекращение контракта, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Каталонский клуб пока что выразил желание отпустить игрока, соглашение с которым действительно до лета 2021 года, бесплатно.

В сезоне-2019/20 чилийский хавбек провел в футболке каталонского клуба 33 поединка, в которых он забил 8 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, что ранее Артуро Видаль тренировался отдельно от остальных игроков Барселоны.