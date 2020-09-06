Испания

Будущее двух латиноамериканцев в стане "сине-гранатовых" под вопросом.

Луис Суарес и Артуро Видаль провели тренировку отдельно от остальных игроков Барселоны, сообщает ESPN.

Источник утверждает, что это связано с грядущим уходом обоих футболистов, которые попали в немилость Рональду Куману.

Ожидается, что уругвайский нападающий присоединится к Ювентусу, а на чилийца претендует Интер.

Напомним, что Лионель Месси, лидер "сине-гранатовых", принял решение остаться в Барселоне на следующий сезон.