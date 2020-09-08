Испания

Против нынешнего президента подписались 7500 членов клуба.

В начале сентября среди членов клуба стартовала инициатива по вынесению вотума недоверия против нынешнего руководства Барселоны и президента Хосепа Бартомеу.

Как сообщает Mes Que Una Mocio, за это время было собрано 7500 подписей из необходимых 16 500. Получение необходимого количества подписей позволило бы "сосьос" объявить референдум, на котором уже будет необходимо набрать не менее 66% голосов "за" отставку нынешнего руководства, что привело бы к новым выборам до конца года.

Предполагается, что шансов набрать такое количество голосов до 16 сентября у членов клуба крайне мало, особенно в условиях пандемии коронавируса и невозможности собираться у стадиона.

Ранее сообщалось, что Бартомеу предъявили обвинения в коррупции.