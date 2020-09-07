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Football.ua продолжает развлекательную рубрику, в рамках которой мы выбираем лучшие комментарии читателей за прошедшую неделю.

Аудитория Football.ua достаточно разнообразная, а активные пользователи в комментариях отличаются четкой собственной позицией относительно различных вещей. Есть те, которые активно готовы обсуждать исключительно футбольные вопросы. Есть те, которым нравится поиграть с огнем и также подискутировать на многие другие темы. Кроме того, наши читатели умеют прекрасно сострить и шикарно повеселить не только других пользователей, но и всю редакцию нашего сайта, что безусловно достойно отдельного внимания.

Уже традиционно мы продолжаем открывать новую неделю развлекательной рубрикой о лучших комментариях прошедших семи дней по мнению нашей редакции. Интересных событий в мире футбола за минувшую неделю было предостаточно, поэтому сразу хочется извиниться перед авторами других смешных комментариев, которые по определенным причинам не попали в сегодняшний обзор. Мониторинг всех ваших реакций на ту или иную новость, даже за такой незначительный период, занимает большое количество времени. Именно поэтому нет возможности увидеть все ваши комментарии.

Перед тем, как начать, от лица всей редакции хочется поблагодарить вас за большую отдачу, в том числе и за критику, ведь мы прислушиваемся к вашему мнению и стараемся сделать рубрику еще более увлекательной и интересной. Желаем вам приятного чтения, прекрасного настроения и продуктивной недели!

Соперником киевского Динамо в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов станет нидерландский АЗ, который наши читатели расценили в качестве самого сильного соперника из тех, которые могли достаться по итогам жеребьевки.

Мнения по поводу шансов Динамо разделились. Кто-то прогнозирует провал по принципу "где-то я это уже видел":

А кто-то, в том числе и некоторые болельщики Шахтера (!), выбрали оптимистичный настрой перед этим противостоянием:

Это после матча с Шахтером стало понятно?

В июле этого года тренерский штаб Барселоны взял на матч с Алавесом всего 13 футболистов. Артуро Видаль, который с большой вероятностью вскоре сменит клубную прописку, раскритиковал "сине-гранатовых" из-за серьезной нехватки кадров: "Лучшая команда мира не может иметь лишь 13 профессиональных игроков".

Профилактики в восемь пропущенных мячей оказалось недостаточно:

Каргбо и Бенито уже начинать обижаться?

Так вот зачем Бартомеу хотел удержать Месси любыми возможными способами:

Арсенал договорился о досрочном расторжении контракта с Генрихом Мхитаряном, после чего тот присоединился свободным агентом к Роме теперь уже на постоянной основе.

Пора это изменить и продвигать своих в большой футбол!

P. S. Представители клубов, за качество проделанной работы вышеупомянутым экспертом Football.ua ответственность не несет, если под "бесполезным куском" подразумевался Николя Пепе.

Если с Мхитаряном расторгли контракт, то со Златаном Ибрагимовичем, похоже, готовы продлевать соглашение бесконечно. Официально: 38-летний швед остается в Милане как минимум еще на один сезон.

Уверен, Дуэйн Джонсон готов без всяких нареканий уступить свое прозвище Златану:

Хотел в целях безопасности зацензурить слово "дед", да и в слове "всегда" слишком много ошибок... Остается надеяться, что Ибра нас не читает.

Нападающий Шахтера Андрей Борячук перешел в венгерский Мезекевешд на правах аренды.

Ну вот, можно же придумывать адекватные названия клубов без всяких цифр:

Было. Позапрошлая глава:

Иван Ракитич покинул Барселону и вернулся в Севилью, за которую он выступал в период с 2011 по 2014 год.

Наверное, вы хотели сказать "выиграет"?

Миралем Пьянич спустя несколько лет в одном из интервью: "После первой же тренировки я хотел покинуть Барселону и вернуться в Ювентус".

Для тех, кто пропустил: подобным громким высказыванием отличился Алексис Санчес, рассказывая о причинах своего провала в Манчестер Юнайтед."На первой тренировке я многое понял. Я пришел домой и сказал своему агенту: "Нельзя ли расторгнуть контракт и вернуться в Арсенал?" Он засмеялся, ведь все уже было подписано", — сказал чилиец.

Тайный агент Санчес выполнил свою задачу, но кто завербовал агента Озила в обратном направлении? Неужели месть от Жозе Моуриньо?

Тут скорее Санчес засмеялся, что агент повёлся на такой банальный прикол.

Не будем далеко отходить от Месута Озила. По информации турецкой прессы, самый высокооплачиваемый футболист Арсенала получил многомиллионное предложение из Саудовской Аравии.

Ответ на вопрос очень прост. Вам всего лишь нужно пройти по следующему адресу: Киев, улица Михаила Грушевского, 5. Там увидите большое белое здание с надписью "Верховна Рада України". Заходите и спрашивайте абсолютно у любого.

Передача ПроФутбол, выходившая в эфир с 30 августа 2010 года, прекратила свое существование.

Или же в качестве экспертов можете рассмотреть кандидатуры наших читателей (продвигаем вас, ребята, по всем фронтам).

Нападающий киевского Динамо Жерсон Родригес травмировался в матче за сборную Люксембурга, но повреждение оказалось несерьезным, о чем стало известно немного позже.

Эти комментарии добавлены в качестве наглядного примера, как всё может кардинально поменяться в футболе за два месяца:

Луис Суарес может присоединиться к Ювентусу, но для этого ему необходимо подтвердить свое гражданство страны ЕС.

Главное, чтобы Кьеллини не пошел по принципу "зуб за зуб":

Президенту Барселоны Жозепу Бартомеу предъявили обвинения в коррупции за то, что он одобрил решение о выплате компании I3 Ventures суммы, которая была в шесть раз больше рыночной. Сообщается, что компания занималась "отбеливанием" репутации самого президента, при этом критикуя лидеров Барселоны в социальных сетях.

А это уже интересно...

Лионель Месси остается в Барселоне как минимум на следующий сезон, но его экс-одноклубник Иван Ракитич был бы не против переходу аргентинца в Севилью: "Если Месси захочет, то ему найдется место в Севилье, без проблем".

И это только первый, кто ушел. To Be Continued:

Роман Григорчук стал новым главным тренером солигорского Шахтера, сменив на этом посту другого украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Да тут многие клубы УПЛ, похоже, сами Солигорску подарок предоставили...

Давненько не появлялось новостей по Полю Погба в зарубежных СМИ, но молчание прервало издание Tuttosport. Сообщается, что француз по-прежнему отказывается продлевать контракт с МЮ и надеется вернуться в Ювентус.

Ну класс... Придется переносить Неймара на другой день:

Арсенал вновь арендовал Дани Себальоса у мадридского Реала.

Пока только первый:

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини крайне неоднозначно прокомментировал ничью против Боснии и Герцеговины в поединке Лиги наций: "На мне не было очков, когда показывали наш стартовый состав".

Везде свои причуды. У нас, например, наверное, не знают о существовании игроков из других команд УПЛ, помимо Шахтера и Динамо.

"Давай, этого самого..." (с)

А теперь немного о плохом. Сборная Украины потерпела сокрушительное поражение от Испании в поединке второго тура Лиги наций Дивизиона А, пропустив в свои ворота четыре безответных мяча.

По сути, одного Фати вполне было достаточно:

По всей видимости, обещание Зины было не только не забивать:

Никита Евтушенко, Football.ua