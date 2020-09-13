Испания

В первом туре чемпионата Испании Валенсия и Леванте выдали результативный поединок.

В левантийском дерби, состоявшемся в первом туре Примеры, Валенсия одержала волевую победу над Леванте.

Хозяева дважды проигрывали по ходу матча и дважды отыгрывались после двух результативных передач Ли Кан Ина.

Под занавес второго тайма полуставшего корейца сменил Вальехо, и именно ему судилось стать настоящим героем матча — он записал на свой счет победный дубль.

Валенсия — Леванте 4:2

Голы: Габриэль Паулиста, 12, Макси Гомес, 39, Вальехо, 75, 90+4 — Моралес, 1, 36.

Валенсия: Доменек — Васс, Габриэль Паулиста, Мангала (Диакаби, 17), Гайя — Муса (Собрино, 89), Эскьердо (Рачич, 72), Кондогбия, Гедеш (Черышев, 72) — Макси Гомес, Ли Кан Ин (Вальехо, 72).

Леванте: Айтор Фернандес — Мирамон, Дуарте (Коке, 86), Робер, Клерк — Кампанья, Радоя (Постиго, 86), Мелеро (Вукчевич, 77), Бардхи (Де Фрутос, 77) — Серхио Леон (Дани Гомес, 60), Моралес.

Предупреждения: Рачич - Радоя, Робер.