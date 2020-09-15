Испания

"Желтые" близки к подписанию эквадорского фулбека.

Защитник Уотфорда Первис Эступиньян в ближайшее время станет игроком Вильярреала, сообщает издание Marca.

"Желтые" договорились о трансфере эквадорского фулбека и вскоре должны завершить его переход. Сумма сделки составит около 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в Осасуне, где провел 39 матчей и забил один гол.

Ранее сообщалось, что Вильярреал также заинтересован в подписании защитника Ювентуса Маттиа Де Шильо.