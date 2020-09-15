"Желтые" близки к подписанию эквадорского фулбека.
Первис Эступиньян, Getty Images
15 сентября 2020, 12:57
Защитник Уотфорда Первис Эступиньян в ближайшее время станет игроком Вильярреала, сообщает издание Marca.
"Желтые" договорились о трансфере эквадорского фулбека и вскоре должны завершить его переход. Сумма сделки составит около 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал на правах аренды в Осасуне, где провел 39 матчей и забил один гол.
Ранее сообщалось, что Вильярреал также заинтересован в подписании защитника Ювентуса Маттиа Де Шильо.