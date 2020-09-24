Испания

Энцо Зидан может продолжить карьеру в Видаде из Касабланки.

Агент Энцо Зидана Роберто Карлос записал видеообращение к президенту марокканского Видад Касабланка, в котором он говорит о возможном переходе своего клиента в этот клуб.

"Привет, президент Насири, это большое удовольствие говорить с вами. Надеюсь заключить договор о переходе Энцо Зидана, очень хорошего футболиста, в Видад, большой клуб из Касабланки. […] Мой английский не очень хорош, президент... Вперед, Видад!", — заявил Роберто Карлос на видео.

Beaking

Enzo Zidane joins #Wydad.

Source: his agent Roberto Carlos pic.twitter.com/pQHACi9rUe — Jalal Bounouar (@BounouarJalal) September 24, 2020

В отличие от отца, Энцо Зидан не смог стать звездой футбола. Он провел только 45 минут за Реал. Недавно он на правах аренды играл за Алавес, Альмерию и Авеш.

Видад – один из грандов марокканского футбола. Клуб 20 раз выигрывал чемпионат и еще девять раз побеждал в Кубке страны. Кроме того, он дважды триумфовал в африканской Лиге чемпионов (последний раз в 2017), а в 2011 и 2019 играл в финале турнира.