Предлагаем вашему вниманию обзор поединка чемпионата Испании.
Реал Сосьедад — Валенсия, Getty Images
30 сентября 2020, 11:49
В матче четвертого тура Примеры Валенсия одолела на выезде Реал Сосьедад со счетом 1:0. Единственный гол на 75-й минуте матча забил нападающий Макси Гомес.
Реал Сосьедад — Валенсия 0:1
Гол: Макси Гомес, 75
Сосьедад: Ремиро, Монреаль, Горосабель, Элустондо, Ле Норман, Мерино, Субименди (Гевара, 67), Сильва (Порту, 67), Янузай (Лопес, 67), Барренечеа (Ойарсабаль, 46), Исак (Виллиан Жозе, 67)
Валенсия: Доменек, Гильямон, Гайя, Диакаби, Васс, Ли Кан Ин (Гамейро, 70), Муса (Джейсон, 72), Алекс Бланко (Тони Лато, 72), Кондогбиа, Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Вальехо, 90)
Предупреждения: Кондогбиа, Субименди, Макси Гомес, Васс, Гайя, Тьерри Коррейя.