Испания 03 октября 2020, 00:42 По стопам Брайтвейта: Дест "показал" себя на презентации Новичок Барселоны оконфузился на презентации при демонстрации своего технического оснащения. Сержиньо Дест, getty images 03 октября 2020, 00:42 Сержиньо Дест ранее подписал контракт с Барселоной, а потому его ждала традиционная презентация в футболке каталонцев. Правый защитник не смог продемонстрировать хоть какие-то финты. Посмотреть эту публикацию в Instagram Sergiño Dest is the latest player to take on some keepie-uppies during his Barcelona unveiling... 👀 Публикация от Sky Sports (@skysports) 2 Окт 2020 в 8:41 PDT Напомним, что подобный "успех" настиг и Мартина Брайтвейта прошлым летом. Люди Сержиньо Джанни Дест Команды Барселона Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте