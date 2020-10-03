Сержиньо Дест ранее подписал контракт с Барселоной, а потому его ждала традиционная презентация в футболке каталонцев.

Правый защитник не смог продемонстрировать хоть какие-то финты.


Напомним, что подобный "успех" настиг и Мартина Брайтвейта прошлым летом.