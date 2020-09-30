Испания

В ближайшее время защитник Аякса Сержиньо Дест сменит клуб.

Сержиньо Дест уже находится в Барселоне, куда он прибыл для подписания контракта с местным грандом — сообщает Marca.

По информации издания, утром в среду, 30 сентября, 19-летний игрок национальной сборной США (3 игры) пройдет медицинское обследование.

Если оно окажется успешным, то, после улаживания некоторых незначительных деталей личного контракта, Дест будет официально объявлен игроком Барселоны.

Ранее сообщалось, что Барселона и Аякс уже согласовали все условия трансфера.

Сержиньо второй сезон проводит в первой команде Аякса, в составе которой сыграл 38 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча.