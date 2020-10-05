Испания

Уссама Идрисси продолжит карьеру в Ла Лиге.

Севилья и АЗ осуществили трансфер Уссамы Идрисси — сообщил официальный сайт испанского клуба.

Контракт с 24-летним марокканцем подписан до 30 июня 2025 года. Стоимость трансфера — 12 миллионов евро.

Идрисси родился в Нидерландах и выступал за юношеские и молодежную сборные этой страны (всего — 29 матчей и 7 голов по всем возрастам), однако с 2019 года решил защищать цвета Марокко и уже провел в национальной сборной своей исторической родины 7 матчей (0 голов).

Ранее он выступал за Гронинген (64 матча во всех турнирах, 13 голов) и АЗ (96, 38).