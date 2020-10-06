Испания

Специалист разочарован трансферной политикой клуба в минувшее трансферное окно.

Хави Грасия задумывает о том, чтобы подать в отставку с поста главного тренера Валенсии. Об этом сообщает El Larguero.

По информации источника, 50-летний специалист крайне разочарован действиями руководства "летучих мышей" в минувшее трансферное окно.

Валенсия рассталась с рядом ключевых исполнителей, среди которых Родриго Морено, Ферран Торрес, Франсис Коклен и Дани Парехо, а на замену им боссы клуба никого не приобрели.

Учитывая трансферную политику, Хави Грасия может в ближайшее время написать заявление об увольнении, а "летучим мышам" придется искать нового наставника.