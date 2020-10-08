Испания

"Фурия роха" не смогла распечатать ворота сборной Португалии.

Сборные Испании и Португалии разошлись миром в товарищеском поединке – 0:0. Испания, таким образом, не смогла продлить свою рекордную результативную серию из 42 поединков, подсчитал Gracenote Live.

В последний раз испанцы уходили с поля без гола 27 июня 2016, когда в 1/8 финала чемпионата Европы проиграли итальянцам 0:2.

Следующий подинок сборная Испании проведет против Швейцарии в Лиге наций 10 октября. Игра начнется в 21:45 по киевскому времени.