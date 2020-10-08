Испания

Возможно, очередной мундиаль состоится на Пиренейском полуострове.

Федерации футбола Испании и Португалии заключили договор о продвижении совместной заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году, сообщил официальный сайт испанцев.

Документ подписали главы федераций и вице-президенты УЕФА Луис Рубиалес и Фернаду Гомеш.

Также о подаче заявки задумывались еще четыре "союза" стран: Румыния/Болгария/Сербия/Греция, Марокко/Египет, Колумбия/Эквадор/Перу или Аргентина/Уругвай/Парагвай/Чили.

Соглашение было подписано перед товарищеским матчем сборных Португалии и Испании. Встреча завершилась нулевой ничьей.