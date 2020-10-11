Испания

Футболист прокомментировал успех испанской команды.

Полузащитник сборной Испании Микель Оярсабаль поделился своим мнением о результате матча со Швейцарией в Лиге наций.

Вингер отличился голом на 14-й минуте поединка и принес победу "фурия роха".

"Именно мне выпала возможность завершить голевый момент, что в итоге принесло нам победу. Но созданный прессинг – это не индивидуальная, а командная заслуга.

У нас были все возможности, чтобы забивать еще. Но в любом случае тренер заряжает нас уверенностью, и мы движемся в верном направлении", – приводит слова Оярсабаля официальный сайт УЕФА.

Предлагаем вашему вниманию также обзор матча между Испанией и Швейцарией.