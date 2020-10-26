Испания

Украинский нападающий сделал голевую передачу.

Роман Зозуля отметился результативной передачей на Сильвестре в начале второй половины игры против Райо Вальекано.

"Альба" довели поединок до логического завершения, хоть и пропустили в конце встречи (2:1).

В этом сезоне до поединка против Райо Зозуля провел семь поединков, в которых отметился голом.

Напомним, что история "любви" между украинским нападающим и Райо началась уже давно. Фанаты вывесили оскорбительный баннер в адрес Зозули и исполняли кричалки, за что понесли наказание.