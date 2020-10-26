Испания

"Сине-гранатовых" не устроила работа Хуана Мартинеса Мунуэры.

Барселона направила официальную жалобу в Королевскую федерацию футбола из-за судейства Хуана Мартинеса Мунуэры в матче против Реала, сообщает Sport.es.

"Сине-гранатовых" не устроил назначенный пенальти из-за момента, где Клеман Ленгле придержал Серхио Рамоса руками за футболку.

Источник утверждает, что Барселона пытается привлечь внимание общественности к работе системы VAR.

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