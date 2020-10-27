Испания

Хосеп Мария Бартомеу не стал дожидаться вотума недоверия.

Нынешний президент Барселоны Хосеп Мария Бартомеу принял решение подать в отставку — утверждает Marca.

Несмотря на то, что еще в понедельник, 26 октября, Бартомеу не планировал уходить, президент все-таки решил не дожидаться результатов референдума по поводу вотума недоверия.

Причиной недовольства работой Бартомеу стали спортивные результаты футбольной команды, конфликт, едва не приведший к уходу Лионеля Месси, и финансовые проблемы клуба.

Ранее сообщалось, что референдум о вынесении вотума недоверия руководству, намеченный на 1 и 2 ноября, был перенесен советом директоров Барселоны на неопределенный срок из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Испании.