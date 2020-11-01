Испания

Нападающий рассказал о состоянии своей команды.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал итоги поединка чемпионата Испании против Алавеса (1:1).

"Мы злимся на себя. Мы злимся, потому что мы хотели получить три очка в прошедшем поединке".

"Мы много теряем возможностей перед воротами соперника, я беру за это ответственность. У нас было много моментов, но мы забили только один. Мы должны работать над улучшением нашей игры. Команде нужны мои голы, и я стараюсь улучшить этот компонент", — цитирует Гризманна Goal.

Также вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча между Алавесом и Барселоной.