Испания

Наставник Барселоны может получить наказание за критику работы судейской бригады в Эль Классико

Дисциплинарный комитет испанской Ла Лиги может наказать главного тренера Барселоны Рональда Кумана и двух членов руководства каталонского клуба в лице Хави Вилахоана и Кучо Эрнандеса. Об этом сообщает As.

Причиной возможных дисциплинарных санкций по отношению к представителям "сине-гранатовых" является публичная критика работы судейской бригады в матче седьмого тура чемпионата Испании, когда арбитр Хуан Мартинес Мунуэр назначил неоднозначный пенальти в пользу Реала.

Так, директор Барселоны Хави Вилахоана написал в Twitter следующее: "Это чертов скандал! Мунуэра, иди на**р!" После этого функционер извинился и признался, что погорячился со столь резкими высказываниями.

Куман, в свою очередь, в послематчевом интервью попросил объяснить, как работает VAR в Испании: "Надеюсь, что они однажды объяснят мне, как VAR работает в Испании. VAR всегда был против Барселоны. Почему так происходит?"

Отмечается, что рассмотрение дисциплинарного дела должно завершиться через две или три недели. За подобные высказывания предусмотрено наказание в виде дисквалификации от двух до двенадцати матчей и штрафа от 601 евро до 3005,06 евро.