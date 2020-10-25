Испания

Позже Хави Вилажоана удалил твит и принес свои извинения.

Решение арбитра Хуана Мартинеса Мунуэры поставить пенальти в ворота Барселоны пришлось не по душе одному из директоров "сине-гранатовых" Хави Вилажоане, утверждает Marca.

Арбитр сделал это, посмотрев на видеоповторе, как Клеман Ленгле, падая, потянул за футболку Серхио Рамоса.

"Это чертов скандал! Мунуэра, иди на**р!", — написал Вилажоана в Твиттере.

Позже Вилажоана удалил эту запись и добавил новую: "Должен признать, сгоряча я использовал не самые подходящие слова. Прошу прощения, если кого-то обидел. Но пенальти все равно возмутительный: Ленгле инстинктивно ухватился за футболку, когда его толкнули. Он ни в коем случае не заслуживал наказания. Это знает каждый, кто играл в футбол".

Барселона на своем поле уступила Реалу 1:3. Мадридский клуб, таким образом, вернул себе лидерство по количеству побед в Эль Класико.

Серхио Рамос, который заработал тот 11-метровый, считает пенальти "очевидным решением". Читатели Football.ua разошлись во мнении: 53,6% считает, что пенальти был, а 46,4% — что не было.