Испания

Каталонский гранд надеется на снисходительность дисциплинарного комитета Ла Лиги.

В матче 11-го тура испанской Ла Лиги Барселона уверенно обыграла Осасуну (4:0). После того, как нападающий каталонцев Лионель Месси забил в ворота соперника четвертый мяч, он решил посвятить это взятие ворот своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне, который скончался 25 ноября из-за проблем с сердечно-сосудистой системой.

Под игровой футболкой Месси оказалась футболка аргентинского Ньюэллс Олд Бойз с 10-м номером на спине. Чтобы отдать дать уважения скончавшемуся Марадоне, Лионелю пришлось снять джерси Барселоны, однако, по правилам Ла Лиги, подобные действия наказываются желтой карточкой и штрафом в отношении клуба в размере трех тысяч евро.

Как сообщает Marca, руководство Барселоны, учитывая благие намерения своего футболиста, намерено добиться от дисциплинарного комитета Ла Лиги отмены желтой карточки. На данный момент "сине-гранатовые" собирают соответствующие документы и надеются пересмотра наказания ввиду необычайных обстоятельств.

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