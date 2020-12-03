Испания

Французский тренер может лишиться работы.

Реал может попрощаться с Зинедином Зиданом в случае поражения в поединке шестого тура группового этапа Лиги чемпионов от Боруссии М, сообщает COPE.

В таком случае "сливочные" гарантировано останутся без Лиги чемпионов, а могут и вовсе занять последнее место в группе.

К такому плачевному раскладу привели, в том числе, два поражения от чемпиона Украины — Шахтера (2:3 — дома и 0:2 — на выезде).

Что касается внутреннего первенства Испании, то там команда Зидана идет на четвертой строчке турнирной таблицы с 17 баллами после десяти матчей.

Ранее сообщалось, что руководство Реала рассматривает Маурисио Почеттино и Рауля в качестве замены Зидана.