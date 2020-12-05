Фавориты противостояний

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Севилья подходит к поединку после разгромного поражения в Лиге чемпионов от Челси и жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками, которых в последних играх приучила к победам, но соперник вовсе не из простых.

Реал, в свою очередь, находится в бедственном состоянии, а над Зинедином Зиданом нависла угроза увольнения, потому футболисты должны поддержать своего тренера и выложиться по полной, чтобы реабилитироваться за последние неудачи.

Статистика личных встреч на стороне Реала. В последних пяти поединках мадридцы добились трех побед, один раз была зафиксирована ничья и только раз Севилья смогла победить. В трех случаях команды забивали больше двух голов.

Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение Се

. Так,

предлагает на победу нер

коэффициент 2,53. Успех гостей оценен в 2,85, а ничья — в 3,5.

вильевионцев