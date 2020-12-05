Football.ua и букмекерская компания Favbet продолжают рубрику "фавориты противостояний".
фото getty images
05 декабря 2020, 10:52
Севилья подходит к поединку после разгромного поражения в Лиге чемпионов от Челси и жаждет реабилитироваться перед своими болельщиками, которых в последних играх приучила к победам, но соперник вовсе не из простых.
Реал, в свою очередь, находится в бедственном состоянии, а над Зинедином Зиданом нависла угроза увольнения, потому футболисты должны поддержать своего тренера и выложиться по полной, чтобы реабилитироваться за последние неудачи.
Статистика личных встреч на стороне Реала. В последних пяти поединках мадридцы добились трех побед, один раз была зафиксирована ничья и только раз Севилья смогла победить. В трех случаях команды забивали больше двух голов.
Букмекеры в предстоящем матче отдают небольшое предпочтение Се
вилье. Так, компания Фаворит предлагает на победу нер
вионцев коэффициент 2,53. Успех гостей оценен в 2,85, а ничья — в 3,5.