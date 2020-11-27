Испания

В распоряжении Зинедина Зидана всего 19 футболистов на матч чемпионата Испании.

В домашнем матче 11-го тура Ла Лиги против Алавеса в воротах Реала может появиться Андрей Лунин.

Из-за травм и болезней главный тренер Зинедин Зидан включил в список всего 19 игроков.

По-прежнему вне игры Карвахаль, Рамос, Бензема, Вальверде, Йович, но вернулись в строй Васкес и Милитан.

Матч Реал — Алавес состоится в субботу, 28 ноября. Начало в 22:00 по киевскому времени.

Во вторник, 1 декабря, Реал сыграет в Киеве против Шахтера в Лиге чемпионов.