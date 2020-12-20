Эль Грана одержала третью победу подряд во всех турнирах.
Футболисты Гранады, Getty Images
20 декабря 2020, 19:13
Завершился поединок 14-го тура испанской Ла Лиги, в котором Гранада принимала на своем поле Бетис.
Победителем данного противостояния стали хозяева, которые отправили в ворота соперника два безответных мяча.
Главным героем встречи стал нападающий Роберто Сольдадо, записавший на свой счет дубль. Один из голов испанский форвард забил с пенальти.
Гранада — Бетис 2:0
Голы: Сольдадо, 14 (пен), 20.
Гранада: Руй Силва, Фулькье, Херман Санчес, Нева, Дуарте, Гоналон, Эррера, Милья (Этеки, 79), Мачис (Кенеди, 61), Сольдадо (Пуэртас, 57), Суарес (Молина, 79).
Бетис: Роблес, Бартра, Руис, Эмерсон, Миранда, Руибаль (Тельо, 46), Вильям Карвалью (Манди, 90), Родри (Морон, 64), Родригес (Хуанми, 46), Фекир, Санабрия (Иглесиас, 64).
Предупреждения: Эррера, Сольдадо, Гоналон — Родригес, Эмерсон, Фекир, Вильям Карвалью.