Другое

Стали известны подробности голосования футболистов за претендентов в номинации Лучший игрок года.

В четверг, 17 декабря, Международная организация футбола (FIFA) провела церемонию награждения лучших футболистов прошлого года, во время которой был назван победитель в номинации Лучший игрок прошедшего футбольного года по версии экспертов.

Им стал польский нападающий мюнхенской Баварии Роберт Левандовски.

Немногим позднее, FIFA опубликовала официальные данные о выборе каждого из опрошенных, поэтому общественности стало известно, как голосовали непосредственно финалисты борьбы за почетный титул.

Нападающий туринского Ювентуса Криштиану Роналду, как представитель игроков своей страны, был в прошлом футбольном году впечатлен выступлением лауреата премии, Роберта Левандовски, а на второе место поставил извечного антагониста в лице Лионеля Месси. Третьим для Роналду стал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

В это же время, сам Лионель Месси не стал включать в тройку сильнейших капитана сборной Португалии, остановив свой выбор на хорошем товарище в лице нападающего ПСЖ Неймара. На второе место Лео отправил партнера бразильца по команде — Мбаппе, а третьим в его рейтинге стал Роберт Левандовски.

Польский нападающий так и вовсе, обошелся без звездных аргентинца и португальца при составлении собственного рейтинга. Первым для Левандовски стал экс-партнер по Баварии — Тиаго Алькантара, вторым — Неймар, а замкнул тройку полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне.