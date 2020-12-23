Испания

Матч 15-го тура чемпионата Испании завершился вничью.

В 15-м туре Ла Лиги Вильярреал упустил возможность подняться на третье место в турнирной таблице, сыграв дома вничью с Атлетиком.

Баски повели в счете после удара Иньяки Вильямса уже на 19-й минуте, однако за четверть часа до финального свистка пропустили мяч от вышедшего на замену за 9 минут до этого Йереми Пино.

Вильярреал — Атлетик 1:1

Голы: Пино, 75 — Иньяки Вильямс, 19.

Вильярреал: Асенхо — Гаспар (Пенья, 24), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса (Эступиньян, 82) — Тригерос, Фойт (Фойт, 66), Парехо — Морено, Ниньо (Чуквезе, 82), Мои Гомес.

Атлетик: Симон — Капа, Йерай, Мартинес, Юри — Весга (Дани Гарсия, 58), Венседор — Де Маркос (Морсильо, 84), Муниаин (Сансет, 79), Беренгер (Лекуэ, 84) — Иньяки Вильямс (Рауль Гарсия, 78).

Предупреждения: Морено — Беренгер.