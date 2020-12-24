Испания

190 из этих поединков немецкий хавбек начинал в стартовом составе.

Реал Мадрид хладнокровно разобрался с Гранадой в рамках 15-го тура испанской Ла Лиги и сравнялся по очкам с Атлетико, который лидирует в турнирной таблице и имеет в запасе две встречи.

Стоит отметить, что для полузащитника Тони Крооса этот матч стал 200-м в футболке "сливочных" в рамках чемпионата Испании.

Интересно, что 190 из этих поединков 30-летний немец провел в стартовом составе.

Среди футболистов, которые являются уроженцами Германии, больше матчей в Ла Лиге за Реал на счету только одного человека - Ули Штилике (212), который выступал за мадридский гранд в период с 1977 по 1985 год.

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