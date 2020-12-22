Испания

Легендарный испанский голкипер попробует себя в роли функционера в мадридском гранде.

Официальный сайт мадридского Реала опубликовал сообщение об изменениях в составе менеджмента клуба. Легендарный испанский голкипер Икер Касильяс, который завершил свою карьеру профессионального футболиста в начале августа 2020 года, присоединится к управлению своим бывшим клубом, заняв позицию заместителя генерального директора.

"Икер Касильяс — легенда Реала, он представляет ценности нашего клуба и является лучшим вратарем в истории нашей команды. Его спортивная карьера и его человеческие качества были отмечены престижными наградами, такими как Премия принца Астурийского в области спорта, Большой крест Королевского ордена за заслуги в спорте, Золотая медаль Королевского ордена за заслуги в спорте и Золотая медаль коммуны Мадрида", — гласит публикация.

За 25 лет, проведенных в качестве игрока в составе "галактикос", Касильяс завоевал вместе с командой 19 титулов, среди которых три кубка Лиги чемпионов УЕФА, три победы на Клубном чемпионате мира, два Суперкубка Европы УЕФА, пять трофеев Ла Лиги, два Кубка Испании и четыре Суперкубка Испании.

В составе португальского Порту, где и завершил свою профессиональную карьеру футболиста, Икер завоевал два титула Примейра-лиги, один Кубок Португалии и один Суперкубок Португалии.

За сборную Испании он выступал 167 раз, выиграв один чемпионат мира, два европейских кубка и один чемпионат мира среди юношей возрастом до 20 лет.

Напомним, что не так давно наш сайт просил читателей составить перечень лучших игроков в истории Реала, среди которых был и легендарный голкипер.