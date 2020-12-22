Испания

Football.ua подвел итоги голосования пользователей в выборе лучшего состава "сливочных" за всю историю.

Мы подвели итоги очередного этапа проекта Football.ua "Лучшие в истории". Обсудив самых легендарных футболистов и тренеров в истории Реала, редакция и читатели составили свою символическую сборную из игроков. Выбор наших читателей и администраторов сайта на некоторых позициях совпал, но были и различия, которые вызвали споры и ярые дискуссии.

Лучшие в истории: все статьи проекта

Напомним, для проекта были выбраны десять клубов: восемь величайших клубов Европы (Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария), а также два гранда украинского футбола — Динамо и Шахтер.

Многие позиции вызвали много споров между пользователями, однако были и кандидаты, которые заняли первое место без какого-либо сопротивления. Так, Икер Касильяс набрал более 94% голосов, не оставив шансов Пако Буйо и Рикардо Саморе.

Состав лучших игроков Реала по версии редакции Football.ua:

Главный тренер: Мигель Муньос

Состав лучших игроков Реала по версии пользователей Football.ua:

Главный тренер: Зинедин Зидан

Взгляды редакции и наших читателей разошлись в нескольких позициях. Во-первых, пользователи проголосовали за Мичела Сальгадо на правом фланге обороны, тогда как редакция доверила там место Чендо. В остальных позициях оборонительной линии редакция сайта и пользователи были солидарны.

Трио полузащитников вызвало споры лишь в одной из позиций, где борьба развернулась между Луишем Фигу и Лукой Модричем. Пользователи отдали свой голос в пользу португальца, тогда как редакция видит в символической сборной хорвата.

В атакующей линии редакция и пользователи были солидарны, отдав места в команде Криштиану Роналду, Раулю Гонсалесу Бланко и Альфредо Ди Стефано.

Что касается главного тренера, то редакция поставила на это место Мигеля Муньоса, тогда как наши читатели видят здесь нынешнего энтренадора "бланкос" Зинедина Зидана.