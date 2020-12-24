Испания

Экс-капитан "сине-гранатовых" поделился мнением о карьере аргентинца.

Экс-защитник и бывший капитан Барселоны Карлес Пуйоль считает, что форвард каталонцев Лионель Месси сможет играть на текущем уровне еще несколько лет.

"Сейчас Месси 33, он заботится о себе. Лео мотивирован и полон желания. Думаю, он еще 3-4 года будет играть на этом уровне, если избежит серьезных травм и продолжит играть с тем же желанием совершенствоваться и побеждать.

В молодости Месси был очень хорош. Он был из тех игроков, которым отдавали мяч, после чего они показывают индивидуальное мастерство. Он обеспечивал результат и забивал.

Месси уже тогда был очень хорош, но с годами он стал еще более выдающимся игроком, лучшим в истории", – цитирует Пуйоля Goal.

Ранее Карлес Пуйоль сравнил Месси с Майклом Джорданом.