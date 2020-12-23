Испания

Аргентинец с помощью соцсетей отреагировал на собственное великое достижение.

В поединке пятнадцатого тура испанской Ла Лиги между Вальядолидом и каталонской Барселоной (0:3) произошло историческое событие — аргентинский нападающий Лионель Месси сумел забить свой 644-й гол, чем превзошел легендарный рекорд бразильца Пеле по количеству мячей за один клуб.

Футболист "блаугранас" по окончании поединка разместил на своем официальном Instagram-аккаунте фотографию, с прикрепленным сообщением, в котором выразил благодарность каждому причастному к его новому достижению.



"Когда я начинал играть в футбол, никогда не думал, что побью какие-то рекорды. Тем более тот, который был достигнут мной сегодня, а ранее принадлежал легендарному Пеле. Я могу только выразить благодарность всем, кто помогла мне все эти годы, моим товарищам по команде, моей семье, моим друзьям и всем, кто поддерживает меня каждый день! Обнимаю!", — гласит прикрепленное футболистом сообщение.

Напомним, что для свержения рекорда Пеле аргентинцу понадобилось провести 749 игр за каталонскую Барселону, в которых он, помимо забитых мячей, отметился также и 283 результативными передачами.

В следующем туре "блаугранас" сыграют уже после Рождества, когда на своем поле примут Эйбар чуть менее, чем за три дня до нового года, 29 декабря.