Испания

Экс-наставник "сине-гранатовых" хотел бы вновь возглавить каталонский клуб.

Бывший главный тренер Барселоны Кике Сетьен поделился воспоминаниями о работе в клубе.

"Я уже преодолел ту грусть, которую испытывал из-за случившегося в «Барселоне». Но этот случай нужно воспринимать просто как часть работы.

Это был невероятный опыт. Мы действительно не смогли добиться того, чего хотели. Когда мы пришли, все было очень сложно. Конечно, я бы согласился вернуться в Барселону. И я никогда не пожалею, что пошел туда. Нисколько", – цитирует Сетьена Marca.

Напомним, что испанский специалист работал с Барселоной с января по август 2020 года. Он был отправлен в отставку после разгромного поражения от Баварии (2:8) в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Ранее Сетьен заявлял, что ему даже не позвонили из Барселоны, чтобы сказать, об увольнении.