Испания

Наставник баскского клуба рад, что аргентинец пропустит матч с его клубом.

Главный тренер Эйбара Хосе Луис Мендилибар поделился мыслями о том, что капитан Барселоны Лионель Месси не сыграет в поединке с баскским клубом.

"Для нас это хорошая новость, потому что он лучший в мире.

Но это значит, что на поле выйдет другой замечательный игрок. У нас отсутствует четыре-пять человек, и поэтому нам важно работать как команда.

Барселона и без Месси остается Барселоной, и другие футболисты будут чувствовать себя свободнее как команда", – приводит слова Мендилибара Marca.

Ранее Лионель Месси назвал двух лучших по его мнению тренеров.