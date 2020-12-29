Испания

Кандидат в президенты Барселоны поделился мнением о приоритетах форварда "сине-гранатовых".

Кандидат в президенты Барселоны Жоан Лапорта, занимавший этот пост с 2003 по 2010 год, высказался о ситуации, сложившейся вокруг форварда каталонцев Лионеля Месси.

"Финансовые проблемы клуба – это результат слабого менеджмента. Ситуация ухудшилась из-за коронавируса, но плохое управление клубом – это одна из причин таких последствий и таких сложностей вокруг Лео.

Оба этих момента можно исправить. Ситуацию в клубе можно изменить, проблему вокруг Лео, как я надеюсь, тоже. Я думаю, что самое важное из того, что сказал Лео, – он подождет нового президента и не станет торопиться с решением. Так что я полагаю, что он хочет выслушать предложение Барселоны.

Он будет ждать до конца сезона. Я хочу сохранять позитивный настрой, так что я думаю, что это очень хороший знак.

Что я могу предложить Месси? Чтобы отвечать на этот вопрос, я должен сначала стать президентом. Нужно оценить возможности клуба, понять, можем ли мы сделать хорошее финансовое предложение.

Спортивная точка зрения тоже должна быть на уровне. Лео не нужны деньги, он хочет Барселону.

Он жаждет побед в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Это ключ к решению проблемы. Нужно сделать конкурентоспособное предложение", – приводит слова Лапорты As.

Ранее Жоан Лапорта заявлял, что Барселона неоднократно врала Лионелю Месси.