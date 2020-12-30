Испания

У бразильца подтвердилась травма мениска.

Хавбек Барселоны Филиппе Коутиньо получил серьезную травму в матче 16-го тура Ла Лиги против Эйбара (1:1).

Официальный сайт "сине-гранатовых" сообщает, что у бразильца поврежден латеральный мениск левого колена. В ближайшие дни он перенесет артроскопическую операцию.

Ранее стало известно, что бразилец может пропустить до 4 месяцев, если понадобиться операция.

В текущем сезоне Коутиньо сыграл за Барселону 14 матчей во всех турнирах, забил три мяча и сделал две результативный передачи.