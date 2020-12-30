Очередной футболист оказался в лазарете команды.
Филиппе Коутиньо, Getty Images
30 декабря 2020, 12:36
Вингер каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо получил травму в поединке Ла Лиги против Эйбара.
Футболист вышел на замену на 66-й минуте игры, но матч так и не закончил.
После медицинского обследования стало известно, что у бразильца проблемы с коленом, подозрение на разрыв мениска. Об этом сообщает AS.
Если опасения врачей подтвердятся, то Коутиньо может пропустить около четырех месяцев из-ха повреждения.
Однако если хирургическое вмешательство будет не обязательным, то все может закончиться более позитивно для игрока.
Отметим, что в текущем сезоне Филиппе провел 14 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых трижды забивал.
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