Испания

Очередной футболист оказался в лазарете команды.

Вингер каталонской Барселоны Филиппе Коутиньо получил травму в поединке Ла Лиги против Эйбара.

Футболист вышел на замену на 66-й минуте игры, но матч так и не закончил.

После медицинского обследования стало известно, что у бразильца проблемы с коленом, подозрение на разрыв мениска. Об этом сообщает AS.

Если опасения врачей подтвердятся, то Коутиньо может пропустить около четырех месяцев из-ха повреждения.

Однако если хирургическое вмешательство будет не обязательным, то все может закончиться более позитивно для игрока.

Отметим, что в текущем сезоне Филиппе провел 14 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых трижды забивал.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.