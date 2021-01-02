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Как сообщает испанское издание Marca, австрийский футболист мюнхенской Баварии Давид Алаба станет одной из главных целей для подписания мадридского Реала в зимней трансферной кампании.

Начиная от первого дня 2021 года, универсал "Красной машины" может вести переговоры о своем будущем месте работы с другими клубами, так как его контракт подходит к концу уже в конце июня этого года, а во время переговоров о продлении с немецким клубом стороны так и не пришли к общему знаменателю в вопросах зарплаты.

Цена вопроса для Баварии составляла 200 тыс. евро зарплаты для австрийца в неделю. "Была заключительная встреча и предложение с крайним сроком в октябре 2020 года, — рассказал детали переговоров в одном из своих предыдущих интервью председатель правления мюнхенцев Карл-Хайнц Румменигге, — Наше предложение не было принято, и наш президент отозвал его. С тех пор, никаких дальнейших переговоров не было. Честно говоря, у нас не было и желания их вести.

Алаба сделал много шагов навстречу своему агенту (Пини Захави — ред.) и своему отцу. Со своей стороны, мы сделали все возможное, а ему оставалось просто дать свое согласие, но этого не последовало".

Как стало известно Marca, у мадридского Реала уже есть четкое предложение, которое будет состоять из четырех сезонов с зарплатой для игрока в размере чуть выше 10 млн евро в год. Осознавая, что предложения от других клубов обрушатся на игрока уже в ближайшее время, "сливочные" захотят как можно скорее закрыть сделку, считает издание.

28-летний Алаба, которого портал Transfermarkt оценивает в 65 миллионов, сыграл 404 матча за Баварию, забив 32 гола и отдав 49 голевых передач.

Следующим матчем, в котором Давид сможет принять участие, станет домашняя игра мюнхенского клуба против Майнца, которая состоится в воскресенье, 3 января. Начало в 19:00 по киевскому времени.