Испания

Хавбек "сливочных" остался недоволен условиями предложенного соглашения.

У трех звезд мадридского Реала в лице Луки Модрича, Серхио Рамоса и Лукаса Васкеса истекают контракты 30 июня 2021-го года.

Как сообщалось ранее, Модрич уже дал положительное заключение внесенному предложению. В то время как Лукас Васкес и Серхио Рамос все еще не согласовали контракт со "сливочными".

По информации Marca, Васкеса не устроили условия предложенной сделки и переговоры встали на паузу.

Отмечается, что Реал при переговорах с игроками о продлении контракта действует в режиме экономии. Весьма вероятно, что летом 29-летний Васкес покинет команду.

Ранее полузащитник "королевского" клуба Лукас Васкес прокомментировал ситуацию вокруг контракта с клубом, который истекает будущим летом.