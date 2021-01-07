Испания

Перенесенный матч второго тура чемпионата Испании стал для голкипера Барселоны юбилейным.

Поединок второго тура Ла Лиги против Атлетика, сыгранный в среду, 6 января, стал 250-м для Марк-Андре тер Штегена в составе Барселоны — сообщил официальный сайт клуба.

Опередив Педро Артолу (249 матчей), Марк-Андре вышел на чистое пятое место по количеству сыгранных матчей среди вратарей Барселоны. Больше него сыграли только Виктор Вальдес (535), Андони Субисаррета (410), Антони Рамальетс (387) и Сальвадор Садурни (332).

Тер Штеген сыграл за Барселону 162 матча в чемпионате, 20 в Кубке, 4 в Суперкубке Испании, 63 в Лиге чемпионов и 1 в Суперкубке УЕФА.

В составе Барсы немецкий голкипер выиграл 13 трофеев: 4 титула чемпиона Испании, 4 Кубка Испании, 2 Суперкубка Испании, Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

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