Испания

Мадридский клуб успешно совершил посадку в аэропорту региона Наварра.

Как сообщалось ранее, мадридский Реал испытал транспортные проблемы перед гостевой игрой в рамках восемнадцатого тура испанской Ла Лиги против Осасуны в результате сложных погодных условий в Испании. На страну обрушился снегопад и ледяной ветер, а в некоторых регионах был установлен температурный рекорд в -34,1 °C.

Однако взлетную полосу мадридского аэропорта в конечном итоге удалось расчистить от накопившегося на ней снега и льда, после чего действующий чемпион страны успешно совершил полет с конечным приземлением в пункте назначения, о чем сообщил официальный аккаунт клуба в социальной сети Twitter.

Пять часов — именно настолько был задержан вылет команды Зинедина Зидана, и все это время команда была вынуждена провести на борту.

В прочем, риск угрозы срыва поединка против Осасуны для Реала все еще остается, так как полю стадиона Эль Садар еще необходимо пройти проверку со стороны делегатов и арбитров встречи.

Стоит отметить, что Реал не оказался единственной командой в текущем туре, которая испытала трудности логистического характера. Баскский Атлетик должен был прибыть в столичный аэропорт Барахас, однако самолет с игроками был развернут в обратном направлении по причине все того же обледенения взлетно-посадочной полосы.

Матч Осасуна — Реал запланирован на субботу, 9 января, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.